***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:02
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839738
BIST
11:2098.744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.125,09
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:206,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:207,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:20380,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,60
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.587.653
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|40.927.732
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.732.809
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|2.632.120
|% 9,96
|
|EUYO
|1,61
|4.617.300
|% -8,00
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|PEKGY
|3,45
|1.788.844
|% -6,50
|
|ITTFH
|2,53
|4.533.414
|% -4,89
|
|IHEVA
|1,71
|14.451.907
|% -3,93
|
|GARAN
|8,28
|200.101.943
|% 1,22
|
|DOHOL
|1,85
|172.838.246
|% 7,56
|
|GSRAY
|2,68
|170.437.940
|% 5,51
|
|ECILC
|4,72
|164.560.810
|% 1,51
|
|KARSN
|1,58
|114.740.942
|% 4,64
|
|DOHOL
|1,85
|172.838.246
|% 7,56
|
|KARSN
|1,58
|114.740.942
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,68
|170.437.940
|% 5,51
|
|YKBNK
|2,01
|77.057.098
|% 1,01
|
|ODAS
|1,65
|61.086.624
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5778
|8,6208
|% 0,34
|
|Frank
|7,1730
|7,2162
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|8,59
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.495
|11,60
|
|Tam
|2.501
|2.560
|11,90
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|5,80
|
|Çeyrek
|611
|625
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,85
|14,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,00
|
|B. Petrol
|17,56
|17,56
|-1,77
|