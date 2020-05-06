***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 11:53
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842961
BIST
12:0098.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -121,23
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
12:007,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0854
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
12:007,7379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0680
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:00392,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,87
|Açılış
|: 392,31
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.073.940
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.199.224
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.097.165
|% -9,94
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ULUUN
|9,32
|118.174.378
|% -9,43
|
|ERSU
|4,42
|23.237.788
|% -8,11
|
|PINSU
|5,34
|23.252.668
|% -6,97
|
|KRDMD
|2,37
|393.542.438
|% 4,87
|
|GARAN
|8,07
|234.021.857
|% -0,86
|
|ASELS
|27,20
|224.984.655
|% 0,52
|
|KOZAA
|12,25
|149.716.719
|% 2,77
|
|ODAS
|1,85
|145.507.987
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,37
|393.542.438
|% 4,87
|
|ODAS
|1,85
|145.507.987
|% 2,21
|
|KARSN
|1,85
|129.133.416
|% 6,94
|
|PETKM
|3,50
|142.099.041
|% 0,57
|
|TEKTU
|1,28
|49.013.246
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8390
|8,8833
|% 0,70
|
|Frank
|7,3188
|7,3629
|% 0,96
|
|Riyal
|1,9016
|1,9111
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-2,99
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,92
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.564
|23,50
|
|Tam
|2.589
|2.631
|28,10
|
|Yarım
|1.263
|1.286
|13,70
|
|Çeyrek
|630
|643
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,85
|