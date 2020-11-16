***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2020 10:01
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888585
BIST
14:181.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
14:187,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:189,1659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0785
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:18471,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,37
|Açılış
|: 471,70
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:18
|DAGI
|8,80
|109.613.298
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.783.671
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.943.845
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.948.674
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,02
|1.948.834.299
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,38
|1.060.333.654
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,89
|678.090.467
|% -0,34
|
|AKBNK
|6,36
|551.362.948
|% 0,79
|
|SISE
|6,84
|538.305.765
|% 0,44
|
|KRDMD
|4,38
|1.060.333.654
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,89
|678.090.467
|% -0,34
|
|GARAN
|9,02
|1.948.834.299
|% 1,81
|
|USAK
|2,58
|369.427.802
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,90
|244.660.287
|% 0,00
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7299
|7,7363
|% 0,73
|
|Euro
|9,1559
|9,1659
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,1966
|10,2477
|% 0,92
|
|Frank
|8,4654
|8,5164
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0614
|2,0717
|% 0,96
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,33
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,37
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,81
|