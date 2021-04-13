***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:17
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927265
BIST
11:131.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.356
11:138,1444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1355
11:139,6965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0202
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6790
11:13452,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,18
|Açılış
|: 452,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler11:13
|MTRKS
|49,56
|4.541.976
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|628.070
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.352.380
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.348.468
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|8.406.849
|% -10,00
|
|TRILC
|42,70
|35.194.229
|% -9,99
|
|KRTEK
|16,69
|14.199.950
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|EDIP
|2,46
|1.603.748
|% -9,89
|
|FENER
|33,42
|278.621.150
|% 6,77
|
|EREGL
|16,59
|275.705.729
|% 1,16
|
|KOZAL
|111,60
|263.169.749
|% -0,27
|
|BJKAS
|13,51
|244.089.039
|% 9,93
|
|GARAN
|6,59
|203.935.595
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,77
|181.171.451
|% -2,75
|
|TSKB
|1,29
|78.610.610
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,03
|117.495.398
|% -1,93
|
|GARAN
|6,59
|203.935.595
|% -0,45
|
|ODAS
|3,48
|107.726.706
|% -1,97
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1407
|8,1444
|% -0,06
|
|Euro
|9,6895
|9,6965
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,1799
|11,2360
|% 0,12
|
|Frank
|8,7808
|8,8337
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,02
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,62
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,02
|