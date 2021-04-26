***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2021 10:03
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930803
BIST
11:181.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 18,48
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:188,3259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0429
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:1810,0822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0574
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:18476,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,40
|Açılış
|: 476,87
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
476,32
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MAALT
|193,60
|6.174.826
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|7.578.233
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.784.159
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,62
|32.479.793
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|31,96
|23.876.842
|% -5,11
|
|BJKAS
|8,33
|39.503.632
|% -4,80
|
|GARAN
|7,10
|414.318.529
|% 0,42
|
|GWIND
|5,79
|380.883.234
|% 4,14
|
|EREGL
|18,60
|366.170.256
|% 3,39
|
|PETKM
|6,40
|302.319.148
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,04
|231.835.617
|% 1,00
|
|GWIND
|5,79
|380.883.234
|% 4,14
|
|YKBNK
|2,10
|124.799.965
|% 0,96
|
|GARAN
|7,10
|414.318.529
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|95.309.400
|% 1,11
|
|PETKM
|6,40
|302.319.148
|% 1,75
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3228
|8,3259
|% -0,51
|
|Euro
|10,0728
|10,0822
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,5678
|11,6259
|% -0,12
|
|Frank
|9,0781
|9,1328
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2149
|2,2260
|% -0,45
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,57
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|-0,93
|