***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 10:10
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942783
BIST
11:261.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
11:268,6350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
11:2610,3358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
11:26501,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,96
|Açılış
|: 501,06
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler11:26
|IDGYO
|5,50
|1.490.771
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.521.482
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RALYH
|3,44
|824.807
|% 8,52
|
|BERA
|18,81
|15.048.734
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,17
|98.743.217
|% -6,47
|
|KLNMA
|20,80
|42.432
|% -5,28
|
|THYAO
|14,57
|547.979.842
|% 1,75
|
|GARAN
|8,36
|271.963.203
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|252.515.739
|% 0,00
|
|BOBET
|5,63
|213.011.329
|% 3,49
|
|KOZAL
|125,50
|185.068.488
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,22
|252.515.739
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|139.279.117
|% -0,45
|
|YESIL
|2,17
|98.743.217
|% -6,47
|
|BOBET
|5,63
|213.011.329
|% 3,49
|
|THYAO
|14,57
|547.979.842
|% 1,75
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6336
|8,6350
|% 0,22
|
|Euro
|10,3295
|10,3358
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0181
|12,0784
|% 0,05
|
|Frank
|9,4036
|9,4603
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2919
|2,3034
|% 0,06
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,73
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,19
|74,19
|-0,20
|