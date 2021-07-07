***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2021 10:26
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947403
BIST
10:301.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
10:308,6712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0150
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
10:3010,2592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0153
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2291
10:30502,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 502,41
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler10:28
|TUREX
|10,52
|16.686.298
|% 9,93
|
|SELVA
|7,13
|8.100.477
|% 9,86
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KNFRT
|20,14
|16.015.471
|% 7,87
|
|PSDTC
|26,84
|14.465.348
|% 7,02
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,68
|14.624.899
|% -5,84
|
|DARDL
|15,05
|4.737.926
|% -3,71
|
|EDATA
|7,01
|75.435.693
|% -3,44
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|THYAO
|13,85
|127.888.432
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,23
|118.950.298
|% 0,45
|
|GWIND
|3,87
|118.785.122
|% 3,48
|
|AKBNK
|5,31
|109.271.013
|% -1,12
|
|GARAN
|8,66
|106.162.320
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,23
|118.950.298
|% 0,45
|
|PEKGY
|1,35
|39.727.208
|% 1,50
|
|GWIND
|3,87
|118.785.122
|% 3,48
|
|AKBNK
|5,31
|109.271.013
|% -1,12
|
|GARAN
|8,66
|106.162.320
|% 0,58
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6684
|8,6736
|% -0,15
|
|Euro
|10,2495
|10,2560
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9270
|11,9868
|% -0,20
|
|Frank
|9,3523
|9,4087
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3054
|2,3169
|% -0,16
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,53
|
|Altın Gr.
|502
|503
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,78
|