***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 10:43
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046732
BIST
10:352.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,55
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.514
10:3517,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0244
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6011
En Düşük
17,4800
10:3518,0056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0673
En Düşük
17,9042
10:35965,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,08
|Açılış
|: 965,16
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,73
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler10:33
|KLRHO
|13,80
|36.581.271
|% 9,96
|
|UFUK
|92,00
|591.100
|% 8,36
|
|HUBVC
|9,37
|17.079.137
|% 7,45
|
|TURGG
|222,00
|7.806.117
|% 6,63
|
|RTALB
|10,82
|68.202.614
|% 6,50
|
|BOBET
|6,35
|3.757.718
|% -4,80
|
|CANTE
|53,50
|6.532.935
|% -3,86
|
|KRGYO
|8,35
|3.286.830
|% -2,91
|
|ASUZU
|190,70
|36.221.130
|% -2,70
|
|KZBGY
|79,20
|3.928.137
|% -2,65
|
|THYAO
|51,45
|600.852.115
|% 0,68
|
|SISE
|21,52
|571.122.972
|% 1,61
|
|HEKTS
|34,38
|318.031.608
|% 4,31
|
|EREGL
|28,30
|269.857.778
|% 2,17
|
|KCHOL
|35,12
|236.727.204
|% 0,86
|
|TSKB
|2,28
|104.204.154
|% 3,17
|
|EKGYO
|3,05
|101.349.409
|% 0,99
|
|SISE
|21,52
|571.122.972
|% 1,61
|
|ODAS
|3,54
|88.820.035
|% 2,31
|
|KRDMD
|11,04
|211.227.440
|% 2,41
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5748
|17,5830
|% 0,13
|
|Euro
|18,0022
|18,0159
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,0661
|21,1717
|% 0,34
|
|Frank
|18,0900
|18,1990
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6662
|4,6896
|% 0,13
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,09
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.534
|6.591
|-40,00
|
|Yarım
|3.184
|3.222
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.611
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,17
|