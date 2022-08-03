***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2022 10:31
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051375
BIST
10:502.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 24,29
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:5017,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:5018,3015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0521
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:501.020,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.020,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:50
|KRPLS
|7,51
|214.034.055
|% 9,96
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|YEOTK
|21,76
|91.961.793
|% 9,21
|
|ZOREN
|2,28
|182.469.833
|% 9,09
|
|TMSN
|53,20
|137.062.132
|% 8,22
|
|YAYLA
|4,57
|6.024.174
|% -9,86
|
|GRNYO
|3,42
|1.211.528
|% -7,57
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|YBTAS
|22.998,90
|160.992
|% -4,17
|
|UZERB
|35,02
|105.095
|% -4,00
|
|THYAO
|53,65
|2.011.595.870
|% 2,48
|
|SISE
|23,28
|1.243.306.631
|% 1,84
|
|SASA
|48,86
|468.606.626
|% 1,24
|
|ASELS
|23,24
|363.044.060
|% 2,29
|
|ODAS
|4,16
|327.590.744
|% 4,00
|
|ZOREN
|2,28
|182.469.833
|% 9,09
|
|ODAS
|4,16
|327.590.744
|% 4,00
|
|AKFGY
|2,69
|164.586.936
|% 5,91
|
|SISE
|23,28
|1.243.306.631
|% 1,84
|
|TSKB
|2,66
|134.391.340
|% 1,92
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9540
|17,9604
|% 0,08
|
|Euro
|18,2868
|18,3015
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,8132
|21,9226
|% 0,30
|
|Frank
|18,6621
|18,7745
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7622
|4,7860
|% 0,05
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,43
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.815
|6.870
|14,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|7,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.679
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,76
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05ULUUN
Yüzde 6.80 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 658, 002 adet işlem
-
11:04ULUUN
Yüzde 6.99 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 613, 715 adet işlem
-
11:03DZGYO
Yüzde 6.14 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 544, 464 adet işlem
-
11:02OSTIM
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 901, 213 adet işlem
-
11:01XU100
Endeks 2, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 9, 328.00 milyon TL de