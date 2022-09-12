***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 10:41
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062290
BIST
11:373.608
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 86,95
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.613
En Düşük
3.544
11:3718,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
11:3718,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2800
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6004
En Düşük
18,3348
11:371.011,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.011,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.012,08
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler11:37
|BRYAT
|504,90
|78.627.717
|% 10,00
|
|UFUK
|69,95
|831.566
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|110.016
|% 9,97
|
|VAKBN
|14,24
|503.081.374
|% 9,96
|
|KLNMA
|22,96
|1.678.055
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|266.241.023
|% -10,00
|
|SNPAM
|16,00
|307.488
|% -8,05
|
|DOGUB
|9,22
|3.885.537
|% -4,36
|
|KLSYN
|3,00
|48.748.996
|% -4,15
|
|MZHLD
|73,40
|6.723.244
|% -3,74
|
|AKBNK
|16,55
|4.150.954.027
|% 3,96
|
|ASELS
|31,90
|3.081.842.219
|% 8,80
|
|YKBNK
|9,47
|2.559.050.962
|% 3,72
|
|THYAO
|74,40
|2.411.402.175
|% 1,36
|
|ISCTR
|12,97
|2.351.980.806
|% 4,26
|
|EKGYO
|5,31
|1.972.748.543
|% 3,91
|
|YKBNK
|9,47
|2.559.050.962
|% 3,72
|
|AKBNK
|16,55
|4.150.954.027
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,97
|2.351.980.806
|% 4,26
|
|KRDMD
|15,04
|1.676.775.036
|% 5,47
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2382
|18,2424
|% 0,04
|
|Euro
|18,5899
|18,5961
|% 1,53
|
|Sterlin
|21,2709
|21,3776
|% 0,95
|
|Frank
|19,0404
|19,1551
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% -0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,12
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.789
|6.844
|15,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|6,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,19
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,12
|
Seans Raporu
11:37
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11:52AKCNS
Yüzde 9.49 oranında artışla 34.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 079, 583 adet işlem
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11:51KLRHO
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11:49
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