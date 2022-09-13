***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:15
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062527
BIST
10:063.699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 49,65
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.684
10:0618,2511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2511
En Düşük
18,2119
10:0618,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
10:061.011,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.011,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler10:04
|VAKBN
|15,66
|29.170.352
|% 9,97
|
|TURSG
|8,30
|73.312.232
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|22.534.916
|% 8,59
|
|HALKB
|16,33
|295.276.538
|% 7,93
|
|VKFYO
|7,24
|3.876.213
|% 7,90
|
|ASUZU
|264,90
|15.822.212
|% -9,99
|
|BJKAS
|6,48
|20.601.244
|% -7,69
|
|TSPOR
|4,84
|10.540.258
|% -5,10
|
|EUKYO
|4,03
|191.732
|% -3,82
|
|GZNMI
|33,28
|3.450.396
|% -3,14
|
|THYAO
|76,15
|509.123.648
|% 1,60
|
|ASELS
|33,88
|501.543.521
|% 5,09
|
|AKBNK
|17,83
|491.141.870
|% 1,83
|
|EKGYO
|5,41
|411.534.000
|% 1,12
|
|ISCTR
|12,48
|392.307.494
|% -0,56
|
|EKGYO
|5,41
|411.534.000
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,74
|388.197.429
|% 0,52
|
|ISCTR
|12,48
|392.307.494
|% -0,56
|
|AKBNK
|17,83
|491.141.870
|% 1,83
|
|IHYAY
|0,72
|14.174.248
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2303
|18,2463
|% 0,17
|
|Euro
|18,4845
|18,4937
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,3288
|21,4358
|% 0,45
|
|Frank
|19,1127
|19,2278
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,04
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-1,04
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.791
|6.850
|-6,00
|
|Yarım
|3.309
|3.348
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|0,18
|