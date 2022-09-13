***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:11
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062711
BIST
16:073.580
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -69,70
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.553
16:0718,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:0718,3055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1432
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:07997,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -13,14
|Açılış
|: 997,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
997,32
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|148.507.398
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|72.051.625
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.592.623
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|75.359.017
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|178.358.685
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|17,84
|11.487.017.610
|% 1,88
|
|YKBNK
|9,12
|10.769.196.098
|% -5,88
|
|ISCTR
|11,82
|9.543.989.422
|% -5,82
|
|THYAO
|74,40
|8.478.008.500
|% -0,73
|
|EREGL
|32,18
|6.977.692.852
|% -3,65
|
|YKBNK
|9,12
|10.769.196.098
|% -5,88
|
|EKGYO
|4,82
|5.173.322.012
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,82
|9.543.989.422
|% -5,82
|
|AKBNK
|17,84
|11.487.017.610
|% 1,88
|
|KRDMD
|15,60
|5.626.869.932
|% 1,89
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2451
|18,2544
|% 0,22
|
|Euro
|18,2919
|18,3055
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,0227
|21,1281
|% -0,99
|
|Frank
|18,9042
|19,0181
|% -0,68
|
|Riyal
|4,8418
|4,8660
|% 0,11
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-26,62
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|-45,00
|
|Tam
|6.750
|6.814
|-42,00
|
|Yarım
|3.289
|3.331
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,21
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-0,59
|
Seans Raporu
16:07
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16:22AYES
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16:21GZNMI
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16:20XU030
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16:20XU100
Endeks 3, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 12 altında . İşlem hacmi 112, 407.00 milyon TL de
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16:20TRGYO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 378, 142 adet işlem