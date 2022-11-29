***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:30
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082788
BIST
13:314.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,14
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:3118,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:3119,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1033
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:311.051,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.051,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:29
|BFREN
|3.800,10
|93.458.996
|% 10,00
|
|AKSGY
|6,38
|119.650.773
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|71.959.876
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|705.737.290
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.416.706
|% 9,98
|
|PRDGS
|15,77
|72.117.762
|% -9,37
|
|SEGYO
|3,25
|197.322.504
|% -7,67
|
|BAYRK
|9,84
|46.107.482
|% -6,82
|
|EDIP
|8,77
|68.666.021
|% -5,29
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|THYAO
|116,90
|6.186.165.570
|% 1,56
|
|SISE
|39,14
|4.453.370.022
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,95
|2.719.450.434
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,80
|2.659.352.139
|% 3,42
|
|EKGYO
|7,23
|2.532.151.908
|% 4,48
|
|EKGYO
|7,23
|2.532.151.908
|% 4,48
|
|SKBNK
|2,76
|655.087.827
|% 1,10
|
|YKBNK
|11,95
|2.719.450.434
|% 0,42
|
|KRDMD
|14,80
|2.659.352.139
|% 3,42
|
|ISCTR
|10,29
|1.876.454.422
|% -0,39
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6353
|18,6384
|% 0,07
|
|Euro
|19,3515
|19,3544
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,3248
|22,4368
|% 0,62
|
|Frank
|19,5334
|19,6510
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,01
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|14,91
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,65
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.104
|10,00
|
|Tam
|7.028
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|2,33
|