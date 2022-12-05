***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:10
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084182
BIST
10:394.963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,34
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.950
10:3918,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:3919,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:391.079,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.079,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:37
|GLCVY
|31,68
|41.557.313
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|244.751.371
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|72.697.261
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|71.141.277
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|6.127.178
|% -9,94
|
|EDIP
|9,19
|1.523.904
|% -8,92
|
|KONTR
|142,00
|123.640.498
|% -8,86
|
|MIATK
|120,00
|17.262.888
|% -7,98
|
|THYAO
|131,10
|2.024.262.149
|% 2,18
|
|KRDMD
|15,39
|1.169.311.033
|% 4,27
|
|EREGL
|41,60
|907.191.245
|% 0,43
|
|KOZAL
|395,70
|747.488.130
|% 0,94
|
|TUPRS
|484,50
|671.472.020
|% 0,71
|
|EKGYO
|7,26
|588.116.074
|% 1,68
|
|KRDMD
|15,39
|1.169.311.033
|% 4,27
|
|ADESE
|1,76
|111.862.948
|% 4,14
|
|SKBNK
|2,70
|130.551.269
|% 0,37
|
|ALBRK
|3,48
|117.002.827
|% 2,35
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6391
|% 0,03
|
|Euro
|19,6396
|19,6558
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8806
|22,9954
|% 0,27
|
|Frank
|19,8475
|19,9670
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.214
|7.277
|3,00
|
|Yarım
|3.499
|3.557
|1,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,89
|0,03
|
|B. Petrol
|86,13
|86,13
|0,56
|