***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:29
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090476
BIST
13:145.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -23,43
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:1418,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0465
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:1419,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0384
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:141.085,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.085,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:12
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.011.660
|% 9,97
|
|BALAT
|24,40
|2.947.456
|% 9,32
|
|BRKVY
|36,00
|443.397.139
|% 7,85
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|13.865.137
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|RTALB
|11,59
|30.856.791
|% -9,31
|
|KOZAL
|604,50
|3.788.235.700
|% -8,81
|
|KOZAL
|604,50
|3.788.235.700
|% -8,81
|
|THYAO
|140,80
|3.336.125.457
|% -1,61
|
|ENKAI
|31,98
|3.076.665.467
|% 4,65
|
|KCHOL
|80,40
|2.063.071.903
|% 3,34
|
|KRDMD
|17,79
|1.970.395.883
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,22
|1.238.026.651
|% -1,08
|
|YKBNK
|11,75
|1.477.818.246
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,89
|1.490.571.126
|% -0,77
|
|KRDMD
|17,79
|1.970.395.883
|% 0,17
|
|ENKAI
|31,98
|3.076.665.467
|% 4,65
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7097
|18,7163
|% 0,24
|
|Euro
|19,9088
|19,9265
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4641
|22,5768
|% 0,34
|
|Frank
|20,0488
|20,1696
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9634
|4,9883
|% 0,23
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-11,61
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|7.282
|7.392
|-8,00
|
|Tam
|7.316
|7.368
|-31,00
|
|Yarım
|3.543
|3.608
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.777
|1.803
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,20
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,24
|