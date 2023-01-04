***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 11:04
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093035
BIST
12:225.594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -32,79
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
12:2218,7506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
12:2219,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1717
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
12:221.121,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,67
|Açılış
|: 1.121,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler12:20
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|10.588.868
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.683.239
|% 9,94
|
|KONYA
|4.158,70
|292.551.330
|% 9,52
|
|ULUSE
|225,00
|52.892.049
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|7.201.979
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|3.052.567
|% -9,93
|
|ATLAS
|3,43
|3.485.543
|% -9,74
|
|SANEL
|20,82
|13.710.080
|% -8,12
|
|EKGYO
|9,53
|4.797.016.134
|% 1,17
|
|EREGL
|42,60
|4.552.820.462
|% 0,85
|
|THYAO
|145,50
|3.075.736.011
|% -1,29
|
|ASELS
|66,45
|3.043.399.797
|% -3,84
|
|ENKAI
|35,32
|2.673.602.372
|% 0,80
|
|EKGYO
|9,53
|4.797.016.134
|% 1,17
|
|KRDMD
|19,13
|2.511.441.931
|% 1,70
|
|YKBNK
|11,84
|1.451.368.967
|% 0,94
|
|EREGL
|42,60
|4.552.820.462
|% 0,85
|
|ISCTR
|12,90
|1.364.758.294
|% 1,82
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7365
|18,7494
|% 0,15
|
|Euro
|19,9186
|19,9332
|% 0,85
|
|Sterlin
|22,5421
|22,6552
|% 0,90
|
|Frank
|20,1374
|20,2587
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9710
|4,9959
|% 0,17
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|22,47
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,12
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.640
|56,00
|
|Tam
|7.558
|7.619
|44,00
|
|Yarım
|3.660
|3.724
|21,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,63
|0,21
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|-1,69
|