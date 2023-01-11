***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 11:00
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099990
BIST
11:364.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -18,05
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:3618,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:3620,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0191
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:361.137,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.137,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:36
|SDTTR
|56,65
|4.312.198
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.127.312
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.388.076
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,12
|75.085.159
|% 6,62
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|42.926.466
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,11
|246.630.645
|% -9,05
|
|GOZDE
|21,36
|212.973.175
|% -8,72
|
|THYAO
|131,10
|3.700.098.579
|% -0,08
|
|ASELS
|57,20
|2.072.173.516
|% -1,63
|
|EREGL
|38,20
|2.005.580.904
|% 0,90
|
|TUPRS
|483,40
|1.493.902.952
|% 1,70
|
|KRDMD
|18,04
|1.463.200.812
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,48
|1.148.616.188
|% -0,24
|
|KATMR
|2,11
|246.630.645
|% -9,05
|
|YKBNK
|9,49
|889.070.901
|% -0,42
|
|KRDMD
|18,04
|1.463.200.812
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,69
|204.406.620
|% -1,47
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7824
|18,7876
|% 0,07
|
|Euro
|20,1737
|20,1808
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7558
|22,8699
|% 0,05
|
|Frank
|20,2865
|20,4087
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,22
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.683
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-0,19
|