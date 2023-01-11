***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:54
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100305
BIST
16:484.835
En Yüksek
|Değişim
|: -3,07%
|| -153,08
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:4818,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:4820,1837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:481.133,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.133,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:46
|SDTTR
|56,65
|6.941.098
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.616.219
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.639.323
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|ALFAS
|272,90
|170.941.444
|% 7,87
|
|GOZDE
|21,06
|357.835.014
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.064.418
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|247.394.068
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|32.060.079
|% -9,98
|
|THYAO
|128,80
|7.456.523.777
|% -1,83
|
|EREGL
|37,70
|5.489.061.428
|% -0,42
|
|ASELS
|54,65
|4.966.253.632
|% -6,02
|
|KRDMD
|17,78
|4.003.592.200
|% -1,98
|
|KOZAL
|536,80
|3.958.860.471
|% -4,65
|
|EKGYO
|8,35
|2.980.064.518
|% -1,76
|
|YKBNK
|8,93
|2.948.261.244
|% -6,30
|
|KRDMD
|17,78
|4.003.592.200
|% -1,98
|
|SKBNK
|2,61
|537.657.103
|% -4,40
|
|KATMR
|2,09
|418.545.739
|% -9,91
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7723
|18,7754
|% 0,01
|
|Euro
|20,1817
|20,1842
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6694
|22,7831
|% -0,33
|
|Frank
|20,1335
|20,2548
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9832
|5,0082
|% -0,04
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|0,02
|
|Cumhuriyet
|7.630
|7.745
|11,00
|
|Tam
|7.670
|7.729
|-6,00
|
|Yarım
|3.726
|3.781
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,10
|
|B. Petrol
|81,29
|81,29
|1,19
|
Seans Raporu
16:46
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17:00EUYO
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16:58SEYKM
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16:57HLGYO
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