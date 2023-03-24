***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2023 12:46
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127700
BIST
15:535.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -31,91
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5319,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0441
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5320,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,1064
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:531.226,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.226,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.817.401
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.721.012
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.261.131
|% -9,95
|
|IZINV
|23,08
|31.128.213
|% -9,13
|
|POLTK
|1.960,10
|20.358.033
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,55
|4.192.044.755
|% 1,92
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|THYAO
|127,60
|2.187.204.931
|% -1,39
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|KOZAL
|21,52
|1.723.280.581
|% 2,09
|
|KATMR
|1,43
|199.316.154
|% 9,16
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|EKGYO
|6,95
|800.290.484
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|1.085.350.058
|% -1,70
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0647
|19,0722
|% 0,24
|
|Euro
|20,5071
|20,5272
|% -0,51
|
|Sterlin
|23,2190
|23,3354
|% -0,41
|
|Frank
|20,6557
|20,7801
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0614
|5,0868
|% 0,20
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.224
|1.224
|4,11
|
|Cumhuriyet
|8.246
|8.370
|69,00
|
|Tam
|8.272
|8.354
|15,00
|
|Yarım
|4.055
|4.088
|7,00
|
|Çeyrek
|2.028
|2.044
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,21
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-2,43
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
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16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
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16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem
-
16:04SMART
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 110, 288 adet işlem
-
16:03IZINV
Yüzde -9.06 oranında düşüşle 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 339 adet işlem