***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 10:44
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223391
BIST
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12:107.840
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -14,61
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1028,9264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1031,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0833
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:101.890,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.890,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:07
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,13
|10.722.870
|% 8,36
|
|IZFAS
|10,81
|50.174.712
|% 7,03
|
|MRSHL
|2.142,00
|202.469.588
|% 6,99
|
|EKOS
|42,58
|692.454.367
|% 6,66
|
|SMART
|43,22
|87.882.065
|% -10,00
|
|SAMAT
|62,45
|73.831.956
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.193.639
|% -9,78
|
|PRZMA
|50,95
|31.174.052
|% -7,19
|
|THYAO
|253,25
|2.606.580.866
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,00
|1.309.995.937
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,06
|1.304.649.142
|% -2,65
|
|YKBNK
|19,56
|1.277.706.154
|% -4,21
|
|SASA
|48,98
|1.248.942.667
|% 2,04
|
|EKGYO
|7,43
|596.886.140
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,56
|1.277.706.154
|% -4,21
|
|ISCTR
|22,06
|1.304.649.142
|% -2,65
|
|IHLGM
|1,66
|91.193.639
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|187.338.593
|% -0,62
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9208
|28,9268
|% 0,05
|
|Euro
|31,2035
|31,2209
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,2495
|36,4313
|% 0,15
|
|Frank
|32,9673
|33,1659
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6881
|7,7267
|% 0,04
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|896,97
|899,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,82
|954,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,87
|74,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,14
|2.033,48
|% 0,66
|