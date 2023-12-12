***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2023 13:13
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224856
BIST
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15:447.752
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,23
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.782
15:4429,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0424
|Açılış
|: 29,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
15:4431,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1431
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4089
En Düşük
31,0997
15:441.857,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.856,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:42
|CATES
|83,60
|10.661.759
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|23.057.578
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.416.532
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.210.898
|% 9,99
|
|EDIP
|18,73
|229.605.877
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|444.938.830
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.543.410
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.346.288
|% -9,96
|
|LIDER
|51,10
|207.086.392
|% -8,67
|
|THYAO
|249,90
|6.569.475.791
|% 1,46
|
|TUPRS
|148,40
|3.232.815.524
|% -0,27
|
|AKBNK
|37,02
|3.064.414.086
|% 6,07
|
|ISCTR
|22,68
|2.974.963.614
|% 3,37
|
|YKBNK
|20,48
|2.409.891.150
|% 4,54
|
|EKGYO
|7,46
|1.190.601.359
|% -0,67
|
|AGROT
|14,00
|2.236.671.720
|% -8,32
|
|ISCTR
|22,68
|2.974.963.614
|% 3,37
|
|YKBNK
|20,48
|2.409.891.150
|% 4,54
|
|AKBNK
|37,02
|3.064.414.086
|% 6,07
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0395
|29,0435
|% 0,15
|
|Euro
|31,3786
|31,3895
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,4111
|36,5937
|% 0,32
|
|Frank
|33,0867
|33,2861
|% 0,63
|
|Riyal
|7,7200
|7,7587
|% 0,17
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|926,27
|929,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,91
|983,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,59
|75,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,61
|1.988,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 57 artarak (% 0.69 ) 8, 381
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