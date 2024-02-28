***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 10:01
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252535
BIST
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10:059.143
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -36,74
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.140
En Yüksek
9.185
10:0531,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0327
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:0533,7759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0326
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:052.033,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,69
|Açılış
|: 2.033,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:05
|BRKVY
|181,50
|17.299.716
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.141.503.368
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|23.766.668
|% 9,96
|
|BFREN
|1.364,00
|175.047.714
|% 8,69
|
|YAYLA
|16,97
|11.406.446
|% 8,09
|
|AYCES
|822,50
|44.281.064
|% -8,61
|
|SELEC
|56,75
|11.509.154
|% -6,97
|
|AVHOL
|51,75
|2.476.257
|% -4,70
|
|KARYE
|54,00
|5.091.301
|% -4,59
|
|FMIZP
|338,00
|6.021.714
|% -4,59
|
|PATEK
|109,50
|1.141.503.368
|% 9,99
|
|EREGL
|46,40
|926.208.716
|% -1,19
|
|THYAO
|280,75
|521.673.483
|% 0,18
|
|KCAER
|66,10
|311.875.107
|% 1,61
|
|INTEM
|389,25
|275.640.784
|% -2,44
|
|VKGYO
|2,09
|164.884.725
|% 0,00
|
|MHRGY
|6,04
|181.024.902
|% 0,00
|
|EREGL
|46,40
|926.208.716
|% -1,19
|
|MNDTR
|7,03
|127.856.967
|% 0,00
|
|EUHOL
|3,30
|59.590.423
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1689
|31,1764
|% 0,10
|
|Euro
|33,7622
|33,7759
|% -0,10
|
|Sterlin
|39,3271
|39,5243
|% -0,12
|
|Frank
|35,2579
|35,4703
|% -0,04
|
|Riyal
|8,2909
|8,3325
|% 0,15
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,37
|22,41
|% 0,66
|
|Platin
|884,80
|885,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|928,30
|932,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,25
|82,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,99
|2.029,31
|% 0,66
|