***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *BAKAB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
08.07.2021 18:02
***EUKYO******ETYAT******EUYO******BAKAB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler BAKAB, EUKYO, EUYO, ETYAT
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABAKAB91D3 BAKAB Nakit Temettü Ödeme 35,41666 41,66666 08/07/2021 TRY
PAY SENEDİ EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 EUKYO Nakit Temettü Ödeme 5,75 5,75 08/07/2021 TRY
PAY SENEDİ EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURY00011 EUYO Nakit Temettü Ödeme 6,25 6,25 08/07/2021 TRY
PAY SENEDİ EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 ETYAT Nakit Temettü Ödeme 6 6 08/07/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949028
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0362
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6442
18:0510,2816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0346
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,75
|Açılış
|: 503,29
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|684.375
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.723.302
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|127.387.872
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.925.403
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|34.150.100
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.073.317
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6547
|8,6565
|% -0,42
|
|Euro
|10,2752
|10,2816
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9462
|12,0061
|% -0,09
|
|Frank
|9,4216
|9,4784
|% -0,48
|
|Riyal
|2,3014
|2,3130
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,14
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|1,54
|