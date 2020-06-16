***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.06.2020 09:07
***EUKYO******ETYAT******EUYO******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETYAT, EUKYO, EUYO, HATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ETYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,08 TL Teorik Fiyat: 1,7 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EUKYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0825 TL Teorik Fiyat: 1,998 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EUYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,08 TL Teorik Fiyat: 1,66 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HATEK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1904761 TL Teorik Fiyat: 9,43 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851306
BIST
13:24111.247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.690,59
|Açılış
|: 110.815
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|: 109.556
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111.304
En Düşük
110.706
13:246,8402
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:247,7465
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 378,47
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380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|80.609.382
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.023.285
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.734.952
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.010.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.357.672
|% -6,24
|
|ASELS
|32,52
|605.369.235
|% 1,69
|
|GSRAY
|3,39
|584.039.849
|% 3,04
|
|EKGYO
|1,96
|493.844.434
|% 2,62
|
|GARAN
|8,21
|473.706.193
|% 1,86
|
|KARSN
|2,41
|414.070.323
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,96
|493.844.434
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|414.070.323
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,39
|584.039.849
|% 3,04
|
|ODAS
|2,14
|350.690.333
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,61
|237.332.088
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6299
|8,6732
|% 0,66
|
|Frank
|7,1932
|7,2365
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8179
|1,8270
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|5,91
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.490
|6,50
|
|Tam
|2.542
|2.559
|6,80
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,30
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,01
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|0,55
|