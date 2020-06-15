***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EUKYO******ETYAT******EUYO******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EUKYO, EUYO, ETYAT, HATEK16.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEURO KAPİTAL YAT. ORT. EUKYO 0,0825 0,0825EURO TREND YAT. ORT. ETYAT 0,08 0,08EURO YAT. ORT. EUYO 0,08 0,08HATAY TEKSTİL HATEK 0,1904761 0,1619046http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851237BIST