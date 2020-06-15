***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
15.06.2020 16:57
***EUKYO******ETYAT******EUYO******HATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EUKYO, EUYO, ETYAT, HATEK
16.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EURO KAPİTAL YAT. ORT. EUKYO 0,0825 0,0825
EURO TREND YAT. ORT. ETYAT 0,08 0,08
EURO YAT. ORT. EUYO 0,08 0,08
HATAY TEKSTİL HATEK 0,1904761 0,1619046
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851237
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0571
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 379,37
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.301.477
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5822
|8,6253
|% 0,73
|
|Frank
|7,1834
|7,2267
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-10,62
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.539
|-21,00
|
|Tam
|2.531
|2.549
|-5,10
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-2,50
|
|Çeyrek
|618
|623
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,66
|38,66
|-0,07
|