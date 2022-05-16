***EUKYO* *EUHOL*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.05.2022 18:10
***EUKYO******EUHOL*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.05.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16.05.2022 tarihi itibariyle Euro Yatırım Holding A.Ş (EUHOL) payları ile ilgili olarak 2.33-2.35 fiyat ile 70.000 TL toplam nominal tutarlı alım işlemi şirketimizce gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Euro Yatırım Holding A.Ş sermayesindeki payımız % 0,66 olmuştur.
İşlem detayları aşağıdaki tabloda sunulmuştur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/05/2022 70.000 0 70.000 330.000 400.000 % 0,55 % 0,55 % 0,66 % 0,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030624
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,2916
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,4926
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7569
En Düşük
16,2212
18:05927,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 16,04
|Açılış
|: 927,05
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8330
|15,8445
|% 1,95
|
|Euro
|16,7101
|16,7474
|% 3,12
|
|Sterlin
|19,7140
|19,8128
|% 3,30
|
|Frank
|15,8975
|15,9932
|% 2,95
|
|Riyal
|4,2103
|4,2314
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-2,58
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,47
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,28
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,37
|