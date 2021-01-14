***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
14.01.2021 12:26
ılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Ekim-Aralık 2020 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kurulu/tr/Bildirim/902057
BIST
13:091.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
13:097,3851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
13:098,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
13:09436,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,04
|Açılış
|: 436,50
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler13:09
|YAPRK
|117,80
|25.034.389
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.263.877
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|10.194.482
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|833.824
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|2.326.041
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|99.921.555
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|1.665.653
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,90
|571.688
|% -6,47
|
|MZHLD
|34,20
|114.796
|% -6,30
|
|DAGI
|8,41
|43.491.957
|% -6,14
|
|THYAO
|13,38
|1.205.775.553
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,68
|1.027.325.005
|% -2,65
|
|TCELL
|17,12
|653.004.716
|% -0,17
|
|SISE
|7,81
|613.994.561
|% -2,13
|
|FENER
|39,82
|586.076.257
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,68
|1.027.325.005
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,64
|378.873.347
|% 2,50
|
|TSKB
|1,91
|338.170.582
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,46
|343.395.411
|% 0,41
|
|THYAO
|13,38
|1.205.775.553
|% 0,75
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3791
|7,3851
|% -0,24
|
|Euro
|8,9875
|8,9963
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,0546
|10,1050
|% -0,06
|
|Frank
|8,2916
|8,3415
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,23
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-7,49
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.945
|-49,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-43,79
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,18
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,60
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,19
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-0,18
|