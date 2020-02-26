***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.02.2020 15:26
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden sorumlu komite tarafından yönetim kurulumuza önerilen, şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetim hizmetlerinin Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından sağlanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821717
BIST
16:23114.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 622,14
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.090
En Düşük
113.147
16:236,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:236,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:23324,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,96
|Açılış
|: 324,98
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.358
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,59
|75.139.206
|% 15,29
|
|OYAYO
|2,94
|14.977.115
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,55
|355.404.925
|% 10,70
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,27
|73.069.040
|% -6,02
|
|BJKAS
|2,75
|12.955.820
|% -5,82
|
|ASELS
|28,98
|2.121.701.058
|% -0,55
|
|THYAO
|13,29
|1.964.381.915
|% -1,41
|
|GARAN
|10,61
|445.286.263
|% -0,47
|
|KRDMD
|2,90
|421.841.423
|% 2,84
|
|ODAS
|2,20
|384.422.700
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|384.422.700
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|202.459.802
|% 1,53
|
|THYAO
|13,29
|1.964.381.915
|% -1,41
|
|KRDMD
|2,90
|421.841.423
|% 2,84
|
|KARSN
|1,96
|225.191.204
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9392
|7,9790
|% -0,28
|
|Frank
|6,2864
|6,3243
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6365
|1,6447
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|11,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,65
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-2,00
|
|Tam
|2.148
|2.202
|4,95
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,40
|
|Çeyrek
|521
|533
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,45
|53,45
|-0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:34XU100
Endeks 114, 913 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 11, 661.00 milyon TL de
-
16:33MNDRS
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 875, 711 adet işlem
-
16:30BURCE
Yüzde 5.80 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 772 adet işlem
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 354, 74 artarak (% 0.33 ) 108, 249
-
16:29
BRSAN, ALGYO, KRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında