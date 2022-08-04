***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2022 12:01
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.07.2022
Tescil Tarihi
02.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
TTSG:02.08.2022 Sayı:10630
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce 02.08.2022 tarihinde tescil edilerek, aynı tarihli 10630 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051762
BIST
15:462.717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,74
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:4617,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0639
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:4618,2706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1037
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2521
15:461.023,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,72
|Açılış
|: 1.023,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:44
|OBASE
|13,97
|5.450.465
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.975.500
|% 9,97
|
|BSOKE
|2,65
|73.747.786
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,21
|639.046.589
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.796.499
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.639.394
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,20
|28.901.591
|% -9,40
|
|KRPLS
|7,54
|786.727.864
|% -8,72
|
|AKSUE
|32,34
|23.524.515
|% -6,37
|
|THYAO
|56,50
|3.160.893.280
|% 2,17
|
|EKGYO
|3,49
|1.345.387.783
|% 8,05
|
|TSKB
|3,28
|1.260.931.626
|% 5,47
|
|SISE
|23,56
|1.195.272.379
|% -0,84
|
|SASA
|49,78
|1.131.761.826
|% -0,54
|
|EKGYO
|3,49
|1.345.387.783
|% 8,05
|
|TSKB
|3,28
|1.260.931.626
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|639.046.589
|% 9,95
|
|ODAS
|4,27
|897.050.190
|% 3,64
|
|DOHOL
|4,10
|783.078.236
|% 2,50
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9668
|17,9739
|% 0,36
|
|Euro
|18,2554
|18,2705
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,6324
|21,7409
|% -0,40
|
|Frank
|18,6226
|18,7348
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,30
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-21,40
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.940
|-37,00
|
|Tam
|6.873
|6.924
|-66,00
|
|Yarım
|3.349
|3.385
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,72
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,13
|
Seans Raporu
15:44
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15:59DURDO
Yüzde 5.57 oranında artışla 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 540, 911 adet işlem
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15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 28 kaybederek (% -0.05 ) 2, 405
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, SKBNK, YUNSA, MIATK, OBASE, BSOKE
-
15:58
FONET, RODRG, EKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:58
YAYLA, DARDL, INTEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında