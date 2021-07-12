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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

12.07.2021 12:03



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Nisan-Haziran 2021 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2021 2021 2021 2021 2021
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
97044 100344 197388 197388 197388
Muhasebe, OANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RİSKAKTİF DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
5310 5310 10620 10620 10620
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
40435238 41810731 41126784 41126784 41126784
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,25313069 % 0,25269589 % 0,50577258 % 0,50577258 % 0,50577258



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950213


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EDATA 7,39 92.815.999 % 9,97  
YAPRK 33,86 25.606.628 % 9,79  
BANVT 64,70 2.271.792 % 9,75  
TKURU 214,40 2.067.899 % 8,56  
EDIP 3,43 45.676.134 % 8,54  
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Euro 10,1510 10,1803 % -0,71  
Sterlin 11,8670 11,9265 % -0,73  
Frank 9,3385 9,3948 % -0,63  
Riyal 2,2906 2,3021 % -0,20  
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Altın Ons 1.811 1.811 4,53  
Altın Gr. 501 502 0,10  
Cumhuriyet 3.319 3.370 21,00  
Tam 3.302 3.385 18,31  
Yarım 1.596 1.637 8,86  
Çeyrek 800 819 4,43  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,15  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,06  
B. Petrol 75,47 75,47 0,31  
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