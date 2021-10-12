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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

12.10.2021 15:22



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Temmuz-Eylül 2021 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
97044 100344 197388
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BIST En Aktif Hisseler16:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 49,50 9.632.377 % 10,00  
FROTO 176,70 1.348.638.024 % 9,41  
YEOTK 84,00 309.349.270 % 9,16  
ANELE 2,70 65.641.305 % 8,87  
KTSKR 33,50 31.872.540 % 8,63  
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16:56 Alış Satış %  
Dolar 9,0900 9,0918 % 0,63  
Euro 10,5153 10,5200 % 0,85  
Sterlin 12,3418 12,4037 % 0,83  
Frank 9,7544 9,8132 % 0,89  
Riyal 2,4140 2,4261 % 0,51  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 25,92  
Altın Gr. 520 520 8,39  
Cumhuriyet 3.438 3.490 43,00  
Tam 3.424 3.510 46,33  
Yarım 1.655 1.698 22,41  
Çeyrek 830 849 11,20  
Gümüş.Ons 23,07 23,09 0,52  
Gümüş Gr. 6,69 6,70 0,14  
B. Petrol 82,52 82,52 -0,90  
Seans Raporu 16:56
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