***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
12.10.2021 15:22
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Temmuz-Eylül 2021 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
97044 100344 197388
16:581.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.416
16:589,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0591
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0967
En Düşük
9,0017
16:5810,5201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0889
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5283
En Düşük
10,4123
16:58520,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 8,72
|Açılış
|: 520,10
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
520,16
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler16:56
|LUKSK
|49,50
|9.632.377
|% 10,00
|
|FROTO
|176,70
|1.348.638.024
|% 9,41
|
|YEOTK
|84,00
|309.349.270
|% 9,16
|
|ANELE
|2,70
|65.641.305
|% 8,87
|
|KTSKR
|33,50
|31.872.540
|% 8,63
|
|PRKAB
|19,17
|7.296.907
|% -10,00
|
|DOBUR
|34,16
|4.462.804
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.629.041
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,29
|8.076.536
|% -7,49
|
|FROTO
|176,70
|1.348.638.024
|% 9,41
|
|THYAO
|14,29
|1.273.151.284
|% 2,07
|
|ASELS
|16,46
|1.119.261.497
|% 0,73
|
|GARAN
|9,44
|1.078.580.893
|% -0,63
|
|TUPRS
|122,40
|739.164.511
|% -3,62
|
|EKGYO
|1,82
|532.480.342
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,41
|347.261.571
|% -0,82
|
|GARAN
|9,44
|1.078.580.893
|% -0,63
|
|ODAS
|1,49
|166.627.754
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|644.989.374
|% 0,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0900
|9,0918
|% 0,63
|
|Euro
|10,5153
|10,5200
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,3418
|12,4037
|% 0,83
|
|Frank
|9,7544
|9,8132
|% 0,89
|
|Riyal
|2,4140
|2,4261
|% 0,51
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|25,92
|
|Altın Gr.
|520
|520
|8,39
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|43,00
|
|Tam
|3.424
|3.510
|46,33
|
|Yarım
|1.655
|1.698
|22,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,14
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|-0,90
|