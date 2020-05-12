***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 17.275.996 559.562.272Satışların Maliyeti17 -18.234.174 -557.450.230TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-958.178 2.112.042BRÜT KAR (ZARAR)-958.178 2.112.042Genel Yönetim Giderleri18 -407.971 -486.297Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.951 3.909Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.361.198 1.629.654TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 242 5.093FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.360.956 1.634.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.360.956 -1.360.956 1.634.747DÖNEM KARI (ZARARI)-1.360.956 1.634.747Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.360.956 1.634.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)PAy başına kazanç/kayıp 0,06800000 0,08170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.990 10.267.601Dönem Karı (Zararı)-1.360.956 1.634.747Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.360.956 1.634.747Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.892 32.422Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11- 12- 18 18.632 25.386Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.507 33.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 8.507 33.081Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.247 -26.045Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.247 -26.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.401.054 8.600.432Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-709.980 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -709.980 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 2.125.178 8.596.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.943 -1.001İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8.943 -1.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -20.063 -10.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.363 1.490İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.363 1.490Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 17.432 10.650Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.207 2.824İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.207 2.824Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.990 10.267.601YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.544 -3.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11- 12 -2.544 -3.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-684.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-684.000 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-684.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriÖdenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 -626.554 10.264.601NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-626.554 10.264.601DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.883.008 7.367.445DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.256.454 17.632.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 21.256.454 21.883.008Finansal Yatırımlar9.519.065 11.636.996Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.519.065 11.636.996Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 9.519.065 11.636.996Ticari Alacaklar709.980 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 709.980 0Diğer Alacaklar20.122 11.179İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.122 11.179Peşin Ödenmiş Giderler22.340 2.277İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 22.340 2.277ARA TOPLAM31.527.961 33.533.460TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.527.961 33.533.460DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 174.036 190.124TOPLAM DURAN VARLIKLAR174.036 190.124TOPLAM VARLIKLAR31.701.997 33.723.584KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar28.455 29.818İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 28.455 29.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.716 10.365Diğer Borçlar14.077 15.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 14.077 15.284Kısa Vadeli Karşılıklar14 87.754 70.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 49.446 32.365Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM141.002 126.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.002 126.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 162.957 146.026TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.957 146.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER303.959 272.166ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.398.038 33.451.418Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -2.684.000 -2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-45.614 -37.190Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-45.614 -37.190Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -45.614 -37.190Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.208.916 3.864.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 12.279.692 3.081.010Net Dönem Karı veya Zararı-1.360.956 8.542.682TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.398.038 33.451.418TOPLAM KAYNAKLAR31.701.997 33.723.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411Transferler15 0 935.962 -935.962 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -14.807 -14.807 -14.807Dönem Karı (Zararı)1.634.747 1.634.747 1.634.747Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -33.322 478.647 6.667.279 1.634.747 28.747.351 28.747.351Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418Transferler15 -656.000 9.198.682 -8.542.682 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -8.424 -8.424 -8.424Dönem Karı (Zararı)-1.360.956 -1.360.956 -1.360.956Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 -684.000 -684.000 -684.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.684.000 -45.614 3.208.916 12.279.692 -1.360.956 31.398.038 31.398.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.360.956 1.634.747DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.424 -14.807Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -8.424 -14.807Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.424 -14.807TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.369.380 1.619.940Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.369.380 1.619.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844582BIST