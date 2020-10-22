***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 68.203.617 2.999.858.899 28.835.321 1.227.332.670Satışların Maliyeti17 -62.093.719 -2.991.884.935 -26.331.551 -1.225.804.894TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.109.898 7.973.964 2.503.770 1.527.776BRÜT KAR (ZARAR)6.109.898 7.973.964 2.503.770 1.527.776Genel Yönetim Giderleri18 -1.131.636 -1.126.564 -375.592 -353.608Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 15.992 14.585 5.512 5.492ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.994.254 6.861.985 2.133.690 1.179.660TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 -880 5.072 -1.084 223FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883DÖNEM KARI (ZARARI)4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 0,24970000 0,34340000 0,10660000 0,05900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.506.612 13.406.735Dönem Karı (Zararı)4.993.374 6.867.057