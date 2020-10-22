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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 68.203.617 2.999.858.899 28.835.321 1.227.332.670
Satışların Maliyeti
17 -62.093.719 -2.991.884.935 -26.331.551 -1.225.804.894
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.109.898 7.973.964 2.503.770 1.527.776
BRÜT KAR (ZARAR)
6.109.898 7.973.964 2.503.770 1.527.776
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.131.636 -1.126.564 -375.592 -353.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.992 14.585 5.512 5.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.994.254 6.861.985 2.133.690 1.179.660
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -880 5.072 -1.084 223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 21 0,24970000 0,34340000 0,10660000 0,05900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.506.612 13.406.735
Dönem Karı (Zararı)
4.993.374 6.867.057




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TKNSA 10,45 331.627.493 % 10,00  
KONYA 756,80 236.578.620 % 10,00  
ARMDA 61,05 15.373.303 % 10,00  
BEYAZ 12,10 2.954.542 % 10,00  
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Riyal 2,1093 2,1199 % 1,57  
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Altın Gr. 485 486 2,05  
Cumhuriyet 3.207 3.256 -5,00  
Tam 3.184 3.264 -14,37  
Yarım 1.539 1.579 -6,95  
Çeyrek 772 789 -3,48  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 -0,37  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,00  
B. Petrol 42,40 42,40 0,69  
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