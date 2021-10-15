***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 138.893.724 68.203.617 35.843.959 28.835.321Satışların Maliyeti17 -135.130.752 -62.093.719 -35.610.809 -26.331.551TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.762.972 6.109.898 233.150 2.503.770BRÜT KAR (ZARAR)3.762.972 6.109.898 233.150 2.503.770Genel Yönetim Giderleri18 -1.364.983 -1.131.636 -464.200 -375.592Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.279 15.992 7.784 5.512ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.417.268 4.994.254 -223.266 2.133.690TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.652 -880 169 -1.084FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606DÖNEM KARI (ZARARI)2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)/ 21 0,12000000 0,25000000 -0,01000000 0,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.178.731 3.506.612Dönem Karı (Zararı)2.418.920 4.993.374Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.418.920 4.993.374Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.535 -27.692Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 45.301 48.680Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.404 5.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 9.404 5.991Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.170 -82.363Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -19.170 -82.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.724.276 -1.459.070Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 6.676.372 -1.446.627Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.332 -34.171İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 16.332 -34.171Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -6.969 -4.325Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.614 1.659İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.614 1.659Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 27.144 15.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.783 8.796İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 9.783 8.796Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.178.731 3.506.612YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.999 -2.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -2.999 -2.544FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.150.000 350.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 2.000.000Ödenen Temettüler-1.150.000 -1.650.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 8.025.732 3.854.068NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.025.732 3.854.068DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.131.472 21.883.008DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ39.157.204 25.737.076Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 39.176.374 31.131.472Finansal Yatırımlar2.111.447 8.787.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.111.447 8.787.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 2.111.447 8.787.819Diğer Alacaklar25.226 41.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.342 39.141İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.884 2.417Peşin Ödenmiş Giderler9.533 2.564İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 9.533 2.564ARA TOPLAM41.322.580 39.963.413TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.322.580 39.963.413DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 89.155 131.457TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.155 131.457TOPLAM VARLIKLAR41.411.735 40.094.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar34.952 33.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 34.952 33.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 13.604 11.720Diğer Borçlar21.734 11.951İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 21.734 11.951Kısa Vadeli Karşılıklar14 111.500 86.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 73.192 47.932Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM181.790 143.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.790 143.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 214.467 176.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER214.467 176.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER396.257 319.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.015.478 39.774.871Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.573 -52.260Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.573 -52.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -80.573 -52.260Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.248.882 951.766Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.428.249 12.886.842Net Dönem Karı veya Zararı2.418.920 5.988.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.015.478 39.774.871TOPLAM KAYNAKLAR41.411.735 40.094.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418Transferler15 -2.913.150 11.455.832 -8.542.682 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -15.378 -15.378 -15.378Dönem Karı (Zararı)4.993.374 4.993.374 4.993.374Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 -52.568 951.766 12.886.842 4.993.374 38.779.414 38.779.414Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871Transferler15 297.116 5.691.407 -5.988.523Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -28.313 -28.313 -28.313Dönem Karı (Zararı)2.418.920 2.418.920 2.418.920Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -80.573 1.248.882 17.428.249 2.418.920 41.015.478 41.015.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28.313 -15.378 -17.943 -8.789Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -28.313 -15.378 -17.943 -8.789Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.313 -15.378 -17.943 -8.789TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.390.607 4.977.996 -241.040 2.123.817Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.390.607 4.977.996 -241.040 2.123.817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971090BIST