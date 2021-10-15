***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
15.10.2021 18:24
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 138.893.724 68.203.617 35.843.959 28.835.321
Satışların Maliyeti
17 -135.130.752 -62.093.719 -35.610.809 -26.331.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.762.972 6.109.898 233.150 2.503.770
BRÜT KAR (ZARAR)
3.762.972 6.109.898 233.150 2.503.770
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.364.983 -1.131.636 -464.200 -375.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.279 15.992 7.784 5.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.417.268 4.994.254 -223.266 2.133.690
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.652 -880 169 -1.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
/ 21 0,12000000 0,25000000 -0,01000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.178.731 3.506.612
Dönem Karı (Zararı)
2.418.920 4.993.374
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.418.920 4.993.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.535 -27.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 45.301 48.680
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.404 5.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 9.404 5.991
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.170 -82.363
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.170 -82.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.724.276 -1.459.070
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 6.676.372 -1.446.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.332 -34.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 16.332 -34.171
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -6.969 -4.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.614 1.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.614 1.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 27.144 15.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.783 8.796
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.783 8.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.178.731 3.506.612
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.999 -2.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -2.999 -2.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.150.000 350.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.150.000 -1.650.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 8.025.732 3.854.068
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.025.732 3.854.068
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.131.472 21.883.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.157.204 25.737.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 39.176.374 31.131.472
Finansal Yatırımlar
2.111.447 8.787.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.111.447 8.787.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 2.111.447 8.787.819
Diğer Alacaklar
25.226 41.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.342 39.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.884 2.417
Peşin Ödenmiş Giderler
9.533 2.564
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.533 2.564
ARA TOPLAM
41.322.580 39.963.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.322.580 39.963.413
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 89.155 131.457
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.155 131.457
TOPLAM VARLIKLAR
41.411.735 40.094.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
34.952 33.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 34.952 33.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.604 11.720
Diğer Borçlar
21.734 11.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 21.734 11.951
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 111.500 86.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 73.192 47.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
181.790 143.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.790 143.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 214.467 176.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.467 176.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
396.257 319.999
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.015.478 39.774.871
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.573 -52.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.573 -52.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -80.573 -52.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.248.882 951.766
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.428.249 12.886.842
Net Dönem Karı veya Zararı
2.418.920 5.988.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.015.478 39.774.871
TOPLAM KAYNAKLAR
41.411.735 40.094.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Transferler
15 -2.913.150 11.455.832 -8.542.682 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -15.378 -15.378 -15.378
Dönem Karı (Zararı)
4.993.374 4.993.374 4.993.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 -52.568 951.766 12.886.842 4.993.374 38.779.414 38.779.414
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871
Transferler
15 297.116 5.691.407 -5.988.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -28.313 -28.313 -28.313
Dönem Karı (Zararı)
2.418.920 2.418.920 2.418.920
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -80.573 1.248.882 17.428.249 2.418.920 41.015.478 41.015.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.418.920 4.993.374 -223.097 2.132.606
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.313 -15.378 -17.943 -8.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -28.313 -15.378 -17.943 -8.789
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.313 -15.378 -17.943 -8.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.390.607 4.977.996 -241.040 2.123.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.390.607 4.977.996 -241.040 2.123.817
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971090
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