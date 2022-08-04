***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 11.518.733 103.049.765 1.737.059 69.789.739Satışların Maliyeti17 -6.797.151 -99.519.943 -193.497 -67.844.653TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.721.582 3.529.822 1.543.562 1.945.086BRÜT KAR (ZARAR)4.721.582 3.529.822 1.543.562 1.945.086Genel Yönetim Giderleri18 -1.277.838 -900.783 -636.895 -440.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 15.934 11.495 7.790 5.508ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.459.678 2.640.534 914.457 1.510.556TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.180 1.483 -651 -122FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434DÖNEM KARI (ZARARI)3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 0,17000000 0,13000000 0,05000000 0,08000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.353.942 10.810.404Dönem Karı (Zararı)3.460.858 2.642.017Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-156.019 10.440Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 31.618 30.118Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-33.158 3.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 5.150 3.557Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -38.308 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-154.479 -23.235Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -154.479 -23.235İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler49.103 8.157.947Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 56.973 8.058.111Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.230 -7.262İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -6.230 -7.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -22.087 -15.525Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.534 2.212İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -5.534 2.212Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 29.653 31.290Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.672 89.121İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -3.672 89.121Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.353.942 10.810.404YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.447 -2.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -33.447 -2.999Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 3.320.495 10.807.405NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.320.495 10.807.405DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.296.119 31.131.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.616.614 41.938.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 38.771.093 35.296.119Finansal Yatırımlar7.101.765 7.158.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.101.765 7.158.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 7.101.765 7.158.738Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar16.910 10.680İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 16.910 7.796İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 2.884Peşin Ödenmiş Giderler23.063 976İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 23.063 976ARA TOPLAM45.912.831 42.466.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.912.831 42.466.513DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 87.137 85.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.137 85.308TOPLAM VARLIKLAR45.999.968 42.551.821KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar38.197 43.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 38.197 43.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 18.599 14.023Diğer Borçlar9.158 12.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 9.158 12.830Kısa Vadeli Karşılıklar14 67.708 80.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 67.708 42.631Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 0 38.308ARA TOPLAM133.662 151.523TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.662 151.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 309.326 233.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER309.326 233.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER442.988 384.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.556.980 42.167.137Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-151.939 -80.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-151.939 -80.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -151.939 -80.924Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.248.882 1.248.882Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 20.999.179 17.428.249Net Dönem Karı veya Zararı3.460.858 3.570.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.556.980 42.167.137TOPLAM KAYNAKLAR45.999.968 42.551.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871Transferler15 5.988.523 -5.988.523 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -10.370 -10.370 -10.370Dönem Karı (Zararı)2.642.017 2.642.017 2.642.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -62.630 951.766 18.875.365 2.642.017 42.406.518 42.406.518Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137Transferler15 3.570.930 -3.570.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -71.015 -71.015 -71.015Dönem Karı (Zararı)3.460.858 3.460.858 3.460.858Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -151.939 1.248.882 20.999.179 3.460.858 45.556.980 45.556.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmaya Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-71.015 -10.370 -5.654 1.722Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 15 -71.015 -10.370 -5.654 1.722Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-71.015 -10.370 -5.654 1.722TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.389.843 2.631.647 908.152 1.512.156Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.389.843 2.631.647 908.152 1.512.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051989BIST