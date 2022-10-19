***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.10.2022 18:21
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 14.650.741 138.893.724 3.132.008 35.843.959
Satışların Maliyeti
17 -7.899.445 -135.130.752 -1.102.294 -35.610.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.751.296 3.762.972 2.029.714 233.150
BRÜT KAR (ZARAR)
6.751.296 3.762.972 2.029.714 233.150
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.127.113 -1.364.983 -849.275 -464.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 26.667 19.279 10.733 7.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.650.850 2.417.268 1.191.172 -223.266
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 5.075 1.652 3.895 169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- 21 0,23000000 0,12000000 0,06000000 -0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.939.088 9.178.731
Dönem Karı (Zararı)
4.655.925 2.418.920
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.600 35.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 50.209 45.301
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-55.467 9.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -17.159 9.404
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -38.308 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.342 -19.170
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.342 -19.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-704.237 6.724.276
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -755.155 6.676.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.227 16.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.227 16.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -11.221 -6.969
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.205 1.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.205 1.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 46.607 27.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.510 9.783
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13.510 9.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.939.088 9.178.731
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.687 -2.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -117.687 -2.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-700.000 -1.150.000
Ödenen Temettüler
-700.000 -1.150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 3.121.401 8.025.732
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.121.401 8.025.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.296.119 31.131.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.417.520 39.157.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 38.424.862 35.296.119
Finansal Yatırımlar
7.913.893 7.158.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.913.893 7.158.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 7.913.893 7.158.738
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
3.453 10.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.303 7.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.150 2.884
Peşin Ödenmiş Giderler
12.197 976
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.197 976
ARA TOPLAM
46.354.405 42.466.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.354.405 42.466.513
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 152.786 85.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.786 85.308
TOPLAM VARLIKLAR
46.507.191 42.551.821
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
38.526 43.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 38.526 43.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 24.625 14.023
Diğer Borçlar
26.340 12.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 26.340 12.830
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 78.636 80.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 78.636 42.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 38.308
ARA TOPLAM
168.127 151.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.127 151.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 413.847 233.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
413.847 233.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
581.974 384.684
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.925.217 42.167.137
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-278.769 -80.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-278.769 -80.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -278.769 -80.924
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.424.564 1.248.882
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 20.123.497 17.428.249
Net Dönem Karı veya Zararı
4.655.925 3.570.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.925.217 42.167.137
TOPLAM KAYNAKLAR
46.507.191 42.551.821
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871 39.774.871
Transferler
15 297.116 5.691.407 -5.988.523 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -28.313 -28.313 -28.313
Dönem Karı (Zararı)
2.418.920
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -80.573 1.248.882 17.428.249 2.418.920 41.015.478 41.015.478 41.015.478
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137 41.015.478
Transferler
15 175.682 3.395.248 -3.570.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -197.845 -197.845 -197.845
Dönem Karı (Zararı)
4.655.925 4.655.925 4.655.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -700.000 -700.000 -700.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -278.769 1.424.564 20.123.497 4.655.925 45.925.217 45.925.217 45.925.217
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-197.845 -28.313 -126.830 -17.943
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 15 -197.845 -28.313 -126.830 -17.943
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-197.845 -28.313 -126.830 -17.943
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.458.080 2.390.607 1.068.237 -241.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.458.080 2.390.607 1.068.237 -241.040
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072956
BIST