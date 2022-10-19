***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 14.650.741 138.893.724 3.132.008 35.843.959Satışların Maliyeti17 -7.899.445 -135.130.752 -1.102.294 -35.610.809TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.751.296 3.762.972 2.029.714 233.150BRÜT KAR (ZARAR)6.751.296 3.762.972 2.029.714 233.150Genel Yönetim Giderleri18 -2.127.113 -1.364.983 -849.275 -464.200Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 26.667 19.279 10.733 7.784ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.650.850 2.417.268 1.191.172 -223.266TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 5.075 1.652 3.895 169FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097DÖNEM KARI (ZARARI)4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 0,23000000 0,12000000 0,06000000 -0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.939.088 9.178.731Dönem Karı (Zararı)4.655.925 2.418.920Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.600 35.535Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 50.209 45.301Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-55.467 9.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -17.159 9.404Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -38.308 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.342 -19.170Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.342 -19.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-704.237 6.724.276Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -755.155 6.676.372Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.227 16.332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 7.227 16.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -11.221 -6.969Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.205 1.614İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -5.205 1.614Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 46.607 27.144Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.510 9.783İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 13.510 9.783Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.939.088 9.178.731YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.687 -2.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -117.687 -2.999FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-700.000 -1.150.000Ödenen Temettüler-700.000 -1.150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 3.121.401 8.025.732NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.121.401 8.025.732DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.296.119 31.131.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.417.520 39.157.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 38.424.862 35.296.119Finansal Yatırımlar7.913.893 7.158.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.913.893 7.158.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 7.913.893 7.158.738Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar3.453 10.680İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.303 7.796İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.150 2.884Peşin Ödenmiş Giderler12.197 976İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.197 976ARA TOPLAM46.354.405 42.466.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.354.405 42.466.513DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 152.786 85.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR152.786 85.308TOPLAM VARLIKLAR46.507.191 42.551.821KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar38.526 43.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 38.526 43.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 24.625 14.023Diğer Borçlar26.340 12.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 26.340 12.830Kısa Vadeli Karşılıklar14 78.636 80.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 78.636 42.631Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 0 38.308ARA TOPLAM168.127 151.523TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.127 151.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 413.847 233.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER413.847 233.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER581.974 384.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.925.217 42.167.137Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-278.769 -80.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-278.769 -80.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -278.769 -80.924Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.424.564 1.248.882Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 20.123.497 17.428.249Net Dönem Karı veya Zararı4.655.925 3.570.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.925.217 42.167.137TOPLAM KAYNAKLAR46.507.191 42.551.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871 39.774.871Transferler15 297.116 5.691.407 -5.988.523 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -28.313 -28.313 -28.313Dönem Karı (Zararı)2.418.920Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -80.573 1.248.882 17.428.249 2.418.920 41.015.478 41.015.478 41.015.478Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137 41.015.478Transferler15 175.682 3.395.248 -3.570.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -197.845 -197.845 -197.845Dönem Karı (Zararı)4.655.925 4.655.925 4.655.925Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -700.000 -700.000 -700.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -278.769 1.424.564 20.123.497 4.655.925 45.925.217 45.925.217 45.925.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.655.925 2.418.920 1.195.067 -223.097DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-197.845 -28.313 -126.830 -17.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 15 -197.845 -28.313 -126.830 -17.943Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-197.845 -28.313 -126.830 -17.943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.458.080 2.390.607 1.068.237 -241.040Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.458.080 2.390.607 1.068.237 -241.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072956BIST