***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 30.05.2022Genel Kurul Tarihi 24.06.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 BalgatGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi,4 - 2021 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,5 - 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,7 - 2021 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,11 - Kurulca karara bağlanmış idari para cezalarının ödenmesine ilişkin hususun görüşülmesi ve karara bağlanması,12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,13 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,16 - Dilek, temenni ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamaması.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarGerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı aynı usul çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü Saat:14.00'e ertelenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039117BIST