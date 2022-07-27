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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2022 16:40
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.07.2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.06.2022
Genel Kurul Tarihi 27.07.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2021 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - 2021 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
11 - Kurulca karara bağlanmış idari para cezalarının ödenmesine ilişkin hususun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
16 - Dilek, temenni ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ekte ki tutanakta yer almaktadır.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kapital tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048223


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AYES 24,92 1.908.174 % 9,97  
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Altın Gr. 1.009 1.009 11,65  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.725 6.809 18,00  
Yarım 3.278 3.330 10,00  
Çeyrek 1.643 1.664 5,00  
Gümüş.Ons 19,89 19,92 0,82  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 0,45  
B. Petrol 102 102 0,24  
Seans Raporu 18:05
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