***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 27.07.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tesci ve İlanı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.06.2022Genel Kurul Tarihi 27.07.2022Genel Kurul Saati tılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 BalgatGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,4 - 2021 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,5 - 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,7 - 2021 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,11 - Kurulca karara bağlanmış idari para cezalarının ödenmesine ilişkin hususun görüşülmesi ve karara bağlanması,12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,13 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,16 - Dilek, temenni ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ekte ki tutanakta yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.08.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Kapital tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 27.07.2022 tarihinde yapmış olduğu 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 02.08.2022 tarihindeAnkara Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve 02.08.2022 tarihli 10630 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051760BIST