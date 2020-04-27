***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriEUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.381.519 1,1 1,3 3.095.974,7 43,12 8,48HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,42 0,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.200.000 0,75 1,84 4.048.000 56,39 11,09EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 4.601.519 7.179.074,7 100 19,66B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 2,77 4 1.030.000 1 15/02/2019 11,71 1,02 1.052.005,17 18,26 2,88TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRSAYGZ62110 2,52 4 568.000 1 21/06/2019 11,61 0,99 567.760,17 9,86 1,56TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 2,69 4 400.000 1 07/08/2019 11,31 1,02 409.300,4 7,11 1,12TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 3,39 4 2.000.000 1 31/05/2019 11,62 1,01 2.034.667,98 35,33 5,57TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,74 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,11 0,99 1.696.015,04 29,45 4,65Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 5.698.000 5.759.748,76 100,01 15,78B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 27/04/2020 TRT030523T13 8 6.003.945,21 1,94 24/04/2020 8,33 3.089.075 1,94 6.003.945,21 25,47 16,45REPO 27/04/2020 TRT120325T12 8 7.504.931,51 0,84 24/04/2020 8,33 8.906.135 0,84 7.504.931,51 31,84 20,56REPO 27/04/2020 TRT210421T14 7,95 10.006.534,25 1,08 24/04/2020 8,27 9.278.025 1,07 10.006.534,25 42,46 27,41BPP 27/04/2020 BPP 8,85 54.039,28 0 24/04/2020 9,25 64053 0 54,03 54.039,28 0,23 0,15GRUP TOPLAMI- 23.569.450,25 23.569.450,25 100 64,56ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 33.868.969,25 36.508.273,71 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ36.508.273,57 % 0 % 100,25B. HAZIR DEĞERLER2.954,04 % 0 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.954,04 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)44.992,58 % 0 % 0,12a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar44.992,58 % 100 % 0,12Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)164.729,23 % 0 % 0,45D. BORÇLAR (-)-303.041,43 % 0 -% 0,83a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-25.705,82 % 8,48 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-277.335,61 % 91,52 -% 0,76NET VARLIK DEĞERİ36.417.907,99 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,8209 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840245BIST