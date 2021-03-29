***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.03.2021 11:08
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 ALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 20.000 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,22 4 568.000 1 21/06/2019 20,03 1,01 570.847,89 18,93 1,39
TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,61 4 400.000 1 07/08/2019 19,32 1,03 411.443,83 13,64 1
TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,18 4 2.000.000 1 31/05/2019 18,79 1,02 2.033.632,91 67,43 4,94
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 2.968.000 3.015.924,63 100 7,33
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO 29/03/2021 TRADOHOL91Q8 21,8 1.502.687,67 3,22 26/03/2021 24,33 465.839 3,23 1.502.687,67 3,95 3,65
REPO 29/03/2021 TRT100124T17 19,35 7.011.132,88 1,34 26/03/2021 21,33 5.237.670 1,34 7.011.132,88 18,41 17,04
REPO 29/03/2021 TRT100124T17 19,35 29.046.121,92 1,34 26/03/2021 21,33 21.698.890 1,34 29.046.121,92 76,27 70,61
BPP 29/03/2021 BPP 18,6 423.646,67 423 26/03/2021 20,43 423,65 423.646,67 1,11 1,03
BPP 29/03/2021 BPP 18,6 100.152,88 100 26/03/2021 20,43 100,15 100.152,88 0,26 0,24
GRUP TOPLAMI
- 38.083.742,02 27.402.399 38.083.742,02 92,58 92,58
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 41.071.742,02 27.402.399 41.134.766,65 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
41.134.766,64 % 0 % 100,3
B. HAZIR DEĞERLER
6.674,88 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
6.674,88 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
84.763,46 % 0 % 0,21
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
84.763,46 % 100 % 0,21
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
121.140,07 % 0 % 0,3
D. BORÇLAR (-)
-337.354,32 % 0 -% 0,82
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-30.947,41 % 9,17 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-306.406,91 % 90,83 -% 0,75
NET VARLIK DEĞERİ
41.009.990,73 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0505 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
26/03/2021 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921351
BIST