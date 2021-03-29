***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 ALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 20.000 18/06/2021 TRSAYGZ62110 4,22 4 568.000 1 21/06/2019 20,03 1,01 570.847,89 18,93 1,39TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 4,61 4 400.000 1 07/08/2019 19,32 1,03 411.443,83 13,64 1TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 4,18 4 2.000.000 1 31/05/2019 18,79 1,02 2.033.632,91 67,43 4,94Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 2.968.000 3.015.924,63 100 7,33B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)HİSSE REPO 29/03/2021 TRADOHOL91Q8 21,8 1.502.687,67 3,22 26/03/2021 24,33 465.839 3,23 1.502.687,67 3,95 3,65REPO 29/03/2021 TRT100124T17 19,35 7.011.132,88 1,34 26/03/2021 21,33 5.237.670 1,34 7.011.132,88 18,41 17,04REPO 29/03/2021 TRT100124T17 19,35 29.046.121,92 1,34 26/03/2021 21,33 21.698.890 1,34 29.046.121,92 76,27 70,61BPP 29/03/2021 BPP 18,6 423.646,67 423 26/03/2021 20,43 423,65 423.646,67 1,11 1,03BPP 29/03/2021 BPP 18,6 100.152,88 100 26/03/2021 20,43 100,15 100.152,88 0,26 0,24GRUP TOPLAMI- 38.083.742,02 27.402.399 38.083.742,02 92,58 92,58ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 41.071.742,02 27.402.399 41.134.766,65 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ41.134.766,64 % 0 % 100,3B. HAZIR DEĞERLER6.674,88 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.674,88 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)84.763,46 % 0 % 0,21a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar84.763,46 % 100 % 0,21Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)121.140,07 % 0 % 0,3D. BORÇLAR (-)-337.354,32 % 0 -% 0,82a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-30.947,41 % 9,17 -% 0,08c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-306.406,91 % 90,83 -% 0,75NET VARLIK DEĞERİ41.009.990,73 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,0505 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26/03/2021 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921351BIST