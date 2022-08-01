***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.08.2022 14:16
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,5 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG TREEUYM00012 400.000 2,3 2,28 912.000 96,29 1,97
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 3,21 0,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 420.000 947.100 100 2,05
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKBK82232 AKBANK 09/08/2022 TRFAKBK82232 19,5 1.000.000 0,96 20/05/2022 21,05 0,99 995.822,51 10,88 2,15
TRFAKBK82257 AKBANK 11/08/2022 TRFAKBK82257 20 500.000 0,96 25/05/2022 21,64 0,99 497.323,59 5,43 1,07
TRFAKBK92231 AKBANK 19/09/2022 TRFAKBK92231 27 500.000 0,94 01/07/2022 30,01 0,97 482.690,25 5,27 1,04
TRFAKFK82233 AKBANK 16/08/2022 TRFAKFK82233 17,95 880.000 0,95 11/05/2022 19,2 0,99 873.671,57 9,55 1,89
TRFPHCM82214 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23/08/2022 TRFPHCM82214 24 500.000 0,94 24/05/2022 26,27 0,99 493.018,99 5,39 1,07
TRFPHCM92247 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09/09/2022 TRFPHCM92247 28 500.000 0,96 20/07/2022 31,66 0,97 485.520,35 5,31 1,05
TRFTCEF92216 TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 09/09/2022 TRFTCEF92216 22,5 1.000.000 0,95 10/06/2022 24,52 0,98 976.843,44 10,67 2,11
TRFTCMD92222 TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/09/2022 TRFTCMD92222 27 500.000 0,95 01/07/2022 30,21 0,97 487.150,18 5,32 1,05
TRFTCMD92230 TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27/09/2022 TRFTCMD92230 27,25 1.000.000 0,96 26/07/2022 30,57 0,96 959.197 10,48 2,07
TRFYKBK82240 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 12/08/2022 TRFYKBK82240 19,5 500.000 0,96 20/05/2022 21,04 0,99 497.130,46 5,43 1,07
TRFYKBK92231 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 16/09/2022 TRFYKBK92231 24 1.000.000 0,95 27/06/2022 26,36 0,97 970.942,22 10,61 2,1
TRFYKBKE2230 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 06/10/2022 TRFYKBKE2230 26 1.500.000 0,95 22/07/2022 28,84 0,96 1.432.813,81 15,66 3,1
ARA GRUP TOPLAMI
- 9.380.000 9.152.124,37 100 19,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 01/08/2022 TRAYKBNK91N6 28 3.006.904,11 29/07/2022 32,27 643.777 4,67 3.006.904,11 8,31 6,5
REPO 01/08/2022 TRT110232T15 14 27.031.068,49 29/07/2022 15,0181 19.209.800 1,41 27.031.068,49 74,74 58,43
BBP 22/08/2022 BBP 22 738.394,52 23/05/2022 23,88 0 729,35 729.351,41 2,02 1,58
BPP 22/08/2022 BPP 22 1.054.849,32 23/05/2022 23,88 0 1.041,93 1.041.930,59 2,88 2,25
BPP 22/08/2022 BPP 23,5 1.057.945,21 24/05/2022 25,66 0 1.044,13 1.044.131,27 2,89 2,26
BPP 13/09/2022 BPP 24 1.059.178,08 15/06/2022 26,26 0 1.030,48 1.030.479,5 2,85 2,23
BPP 01/08/2022 BPP 18,2 418.625,28 29/07/2022 19,95 0 418,63 418.625,28 1,16 0,9
MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 29/08/2022 VADELİ TL 20 952.219,52 20/07/2022 21,88 0 937.877,04 937.877,04 2,59 2,03
MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 31/08/2022 VADELİ TL 20 940.020,78 19/07/2022 21,86 0 924.871,03 924.871,03 2,56 2
GRUP TOPLAMI
- 36.259.205,31 19.853.577 36.165.238,72 78,17 78,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 46.059.205,31 19.853.577 46.264.463,09 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
46.264.463,09 % 0 % 100,88
B. HAZIR DEĞERLER
11.329,71 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
11.329,71 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
36.056,19 % 0 % 0,08
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
36.056,19 % 100 % 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
65.738,57 % 0 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-518.318,15 % 0 -% 1,13
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-518.318,15 % 100 -% 1,13
NET VARLIK DEĞERİ
45.859.269,41 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,29 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.07.2022 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050262
BIST