***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,5 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriEUHOL EURO HOLDİNG TREEUYM00012 400.000 2,3 2,28 912.000 96,29 1,97HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 3,21 0,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 420.000 947.100 100 2,05B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuTRFAKBK82232 AKBANK 09/08/2022 TRFAKBK82232 19,5 1.000.000 0,96 20/05/2022 21,05 0,99 995.822,51 10,88 2,15TRFAKBK82257 AKBANK 11/08/2022 TRFAKBK82257 20 500.000 0,96 25/05/2022 21,64 0,99 497.323,59 5,43 1,07TRFAKBK92231 AKBANK 19/09/2022 TRFAKBK92231 27 500.000 0,94 01/07/2022 30,01 0,97 482.690,25 5,27 1,04TRFAKFK82233 AKBANK 16/08/2022 TRFAKFK82233 17,95 880.000 0,95 11/05/2022 19,2 0,99 873.671,57 9,55 1,89TRFPHCM82214 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23/08/2022 TRFPHCM82214 24 500.000 0,94 24/05/2022 26,27 0,99 493.018,99 5,39 1,07TRFPHCM92247 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09/09/2022 TRFPHCM92247 28 500.000 0,96 20/07/2022 31,66 0,97 485.520,35 5,31 1,05TRFTCEF92216 TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 09/09/2022 TRFTCEF92216 22,5 1.000.000 0,95 10/06/2022 24,52 0,98 976.843,44 10,67 2,11TRFTCMD92222 TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06/09/2022 TRFTCMD92222 27 500.000 0,95 01/07/2022 30,21 0,97 487.150,18 5,32 1,05TRFTCMD92230 TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27/09/2022 TRFTCMD92230 27,25 1.000.000 0,96 26/07/2022 30,57 0,96 959.197 10,48 2,07TRFYKBK82240 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 12/08/2022 TRFYKBK82240 19,5 500.000 0,96 20/05/2022 21,04 0,99 497.130,46 5,43 1,07TRFYKBK92231 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 16/09/2022 TRFYKBK92231 24 1.000.000 0,95 27/06/2022 26,36 0,97 970.942,22 10,61 2,1TRFYKBKE2230 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 06/10/2022 TRFYKBKE2230 26 1.500.000 0,95 22/07/2022 28,84 0,96 1.432.813,81 15,66 3,1ARA GRUP TOPLAMI- 9.380.000 9.152.124,37 100 19,78B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 01/08/2022 TRAYKBNK91N6 28 3.006.904,11 29/07/2022 32,27 643.777 4,67 3.006.904,11 8,31 6,5REPO 01/08/2022 TRT110232T15 14 27.031.068,49 29/07/2022 15,0181 19.209.800 1,41 27.031.068,49 74,74 58,43BBP 22/08/2022 BBP 22 738.394,52 23/05/2022 23,88 0 729,35 729.351,41 2,02 1,58BPP 22/08/2022 BPP 22 1.054.849,32 23/05/2022 23,88 0 1.041,93 1.041.930,59 2,88 2,25BPP 22/08/2022 BPP 23,5 1.057.945,21 24/05/2022 25,66 0 1.044,13 1.044.131,27 2,89 2,26BPP 13/09/2022 BPP 24 1.059.178,08 15/06/2022 26,26 0 1.030,48 1.030.479,5 2,85 2,23BPP 01/08/2022 BPP 18,2 418.625,28 29/07/2022 19,95 0 418,63 418.625,28 1,16 0,9MEVDUAT TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 29/08/2022 VADELİ TL 20 952.219,52 20/07/2022 21,88 0 937.877,04 937.877,04 2,59 2,03MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 31/08/2022 VADELİ TL 20 940.020,78 19/07/2022 21,86 0 924.871,03 924.871,03 2,56 2GRUP TOPLAMI- 36.259.205,31 19.853.577 36.165.238,72 78,17 78,17ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 46.059.205,31 19.853.577 46.264.463,09 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ46.264.463,09 % 0 % 100,88B. HAZIR DEĞERLER11.329,71 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar11.329,71 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)36.056,19 % 0 % 0,08a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar36.056,19 % 100 % 0,08Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)65.738,57 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-518.318,15 % 0 -% 1,13a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-518.318,15 % 100 -% 1,13NET VARLIK DEĞERİ45.859.269,41 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,29 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29.07.2022 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050262BIST