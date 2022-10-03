***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 86,61 0,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 20.000 35.100 100 0,08B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuTRFAKYMA2217 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12/12/2022 TRFAKYMA2217 20 500.000 0,95 12/09/2022 21,5549 0,96 481.628,64 6,09 1,04TRFARCL32311 ARÇELİK A.Ş. 09/03/2023 TRFARCL32311 12,05 1 500.000 1 14/09/2022 26,6116 1,01 506.179,12 6,4 1,09TRFDNZYA2224 DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16/12/2022 TRFDNZYA2224 20,4 500.000 0,95 13/09/2022 22,039 0,96 480.212,29 6,07 1,04TRFOYMDE2216 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27/10/2022 TRFOYMDE2216 25,75 500.000 0,94 02/08/2022 28,4 0,98 491.848,42 6,21 1,06TRFPHCMA2229 PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 07/12/2022 TRFPHCMA2229 25 500.000 0,94 09/09/2022 27,49 0,96 478.835,93 6,05 1,03TRFPHCMK2219 PHİLLİPC500.000 0,95 09/09/2022 22,49 0,97 1.448.390,37 18,3 3,12TRFVDTF22314 VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 16/02/2023 TRFVDTF22314 25 700.000 0,89 23/08/2022 26,64 0,92 641.040,51 8,1 1,38TRFVSTL12311 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25/01/2023 TRFVSTL12311 27 1.000.000 0,9 25/08/2022 29,16 0,92 923.196,98 11,67 1,99TRFVSTLA2212 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 02/12/2022 TRFVSTLA2212 33 500.000 0,9 01/08/2022 36,75 0,95 474.925,77 6 1,02TRFYKBKE2230 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 06/10/2022 TRFYKBKE2230 26 1.500.000 0,95 22/07/2022 28,84 1 1.496.878,83 18,91 3,23ARA GRUP TOPLAMI- 8.200.000 7.913.893,23 100 17,07B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)HİSSE REPO 03/10/2022 TRADOHOL91Q8 29 5.613.347,95 30/09/2022 33,5966 1.204.302 4,66 5.613.347,95 14,61 12,11HİSSE REPO 03/10/2022 TRASASAW91E4 29 1.503.575,34 30/09/2022 33,5966 22.642 66,41 1.503.575,34 3,91 3,24HİSSE REPO 03/10/2022 TRATCELL91M1 29 601.430,14 30/09/2022 33,5966 29.971 20,07 601.430,14 1,57 1,3HİSSE REPO 03/10/2022 TREBIMM00018 29 1.303.098,63 30/09/2022 33,5966 11.354 114,77 1.303.098,63 3,39 2,81REPO 03/10/2022 TRT140126T11 12,61 26.026.947,4 30/09/2022 13,4322 5.088.510 5,11 26.026.947,4 67,75 56,14BPP 07/10/2022 BPP 19,5 1.024.041,1 23/08/2022 21,25 0 1.003,17 1.003.172,58 2,66 2,2BPP 04/10/2022 BPP 18,25 1.017.000 31/08/2022 19,8375 0 1.016,5 1.016.495,9 2,65 2,19BPP 03/10/2022 BPP 16,8498 370.512,42 30/09/2022 18,3388 0 370,51 370.512,42 0,96 0,8MEVDUAT ZİRAAT BANKASI 12/10/2022 VADELİ TL 20 961.654,13 31/08/2022 21,8637 956.976,89 956.976,89 2,49 2,06GRUP TOPLAMI- 38.421.607,11 6.356.779 38.414.265,58 100 82,85ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 46.641.607,11 46.363.258,81 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ46.363.258,81 % 0 % 101,23B. HAZIR DEĞERLER12.734,67 % 0 % 0,03a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar12.734,67 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)15.650,18 % 0 % 0,03a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar15.650,18 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)127.501,16 % 0 % 0,28D. BORÇLAR (-)-719.227,79 % 0 -% 1,57a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-2.482,14 % 0,35 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-716.745,65 % 99,65 -% 1,56NET VARLIK DEĞERİ45.799.917,03 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,29 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 tarihli kağıt bazlı haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066692BIST