***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









55.062,16 55.062,16 100 0,12Mevduat 4.073.589,09 4.005.431,6 100 8,48GRUP TOPLAMI- 32.164.938,92 32.096.781,42 100 67,99ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 46.915.588,92 47.209.637,88 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ47.209.637,86 % 0 % 101,22B. HAZIR DEĞERLER8.921,87 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.921,87 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.559.946,9 % 0 % 3,34a) Takastan Alacaklar1.503.640,03 % 96,39 % 3,22b) Diğer Alacaklar56.306,87 % 3,61 % 0,12Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)139.901,16 % 0 % 0,3D. BORÇLAR (-)-2.276.901,04 % 0 -% 4,88a) Takasa Borçlar-1.594.490 % 70,03 -% 3,42b) Yönetim Ücreti-5.054,31 % 0,22 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-677.356,73 % 29,75 -% 1,45NET VARLIK DEĞERİ46.641.506,75 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,33 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.12.2022 tarihli haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084162BIST