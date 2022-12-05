***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.12.2022 10:00
55.062,16 55.062,16 100 0,12
Mevduat 4.073.589,09 4.005.431,6 100 8,48
GRUP TOPLAMI
- 32.164.938,92 32.096.781,42 100 67,99
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 46.915.588,92 47.209.637,88 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.209.637,86 % 0 % 101,22
B. HAZIR DEĞERLER
8.921,87 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
8.921,87 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.559.946,9 % 0 % 3,34
a) Takastan Alacaklar
1.503.640,03 % 96,39 % 3,22
b) Diğer Alacaklar
56.306,87 % 3,61 % 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
139.901,16 % 0 % 0,3
D. BORÇLAR (-)
-2.276.901,04 % 0 -% 4,88
a) Takasa Borçlar
-1.594.490 % 70,03 -% 3,42
b) Yönetim Ücreti
-5.054,31 % 0,22 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-677.356,73 % 29,75 -% 1,45
NET VARLIK DEĞERİ
46.641.506,75 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,33 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
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Açıklama
02.12.2022 tarihli haftalık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084162
BIST