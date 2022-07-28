***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
28.07.2022 18:13
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2021 Yılı kar payı dağıtım tablosu tarih düzeltimi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
27.07.2022 tarih ve Saat 16:53'de KAP'da açıklamış olduğumuz 2021 Yılı kar payı ödeme tarihi sehven hatalı bildirildiğinden dolayı, KAP sisteminde yer alan "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim" şablonu yeniden düzenlenerek gönderilecektir.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048722
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0599
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.015,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.015,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9102
|17,9263
|% 0,02
|
|Euro
|18,3015
|18,3376
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,7388
|21,8478
|% -0,16
|
|Frank
|18,7450
|18,8579
|% 0,20
|
|Riyal
|4,7558
|4,7797
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,78
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,88
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.763
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.296
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde 7.09 oranında artışla 262.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 498 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 29, 084.00 milyon TL de
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17:58BTCIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
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17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
-
17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem