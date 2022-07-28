***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2021 Yılı kar payı dağıtım tablosu tarih düzeltimi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni27.07.2022 tarih ve Saat 16:53'de KAP'da açıklamış olduğumuz 2021 Yılı kar payı ödeme tarihi sehven hatalı bildirildiğinden dolayı, KAP sisteminde yer alan "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim" şablonu yeniden düzenlenerek gönderilecektir.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048722BIST