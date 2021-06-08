***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.06.2021 14:05
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 08.06.2021 tarihli ve BİAŞ-2-2322 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumu olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilşkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941012
BIST
17:011.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:018,5832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:0110,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:01522,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,56
|Açılış
|: 522,19
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ATATP
|35,12
|89.527.904
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.833.145
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.583.308
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.472.850
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.622.220
|% 9,91
|
|SANFM
|14,00
|3.423.453
|% -7,28
|
|EUKYO
|5,76
|3.976.393
|% -6,34
|
|AVTUR
|3,16
|8.942.755
|% -6,23
|
|NUGYO
|11,99
|8.305.544
|% -5,96
|
|METUR
|7,06
|18.024.920
|% -5,87
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|631.761.767
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|383.062.580
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|700.234.254
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|256.202.690
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,07
|214.054.597
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.412.984.195
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|747.091.670
|% 0,24
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5802
|8,5832
|% -0,26
|
|Euro
|10,4746
|10,4803
|% 0,00
|
|Sterlin
|12,0876
|12,1483
|% -0,46
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2791
|2,2905
|% -0,37
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|1,03
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.444
|3.531
|-3,58
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|-1,73
|
|Çeyrek
|835
|854
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,06
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|0,49
|