***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.09.2022 08:35
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 09.09.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-11146 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumu olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilşkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062264
BIST
11:013.710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 61,19
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
11:0118,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2490
En Düşük
18,2119
11:0118,5204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0717
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
11:011.011,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.011,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler10:59
|VKFYO
|7,38
|17.413.504
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|1.807.597
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|HALKB
|16,64
|1.277.453.217
|% 9,98
|
|CMENT
|67,85
|884.289
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|35.109.846
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,46
|76.506.584
|% -7,98
|
|TSPOR
|4,84
|53.695.837
|% -5,10
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|THYAO
|77,55
|2.979.322.118
|% 3,47
|
|AKBNK
|18,44
|2.966.595.211
|% 5,31
|
|ISCTR
|12,49
|2.613.072.243
|% -0,48
|
|ASELS
|33,50
|2.161.862.439
|% 3,91
|
|YKBNK
|10,08
|2.156.788.602
|% 4,02
|
|EKGYO
|5,43
|1.584.512.705
|% 1,50
|
|YKBNK
|10,08
|2.156.788.602
|% 4,02
|
|ISCTR
|12,49
|2.613.072.243
|% -0,48
|
|AKBNK
|18,44
|2.966.595.211
|% 5,31
|
|ADESE
|1,21
|116.637.139
|% 5,22
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2385
|18,2480
|% 0,18
|
|Euro
|18,5097
|18,5183
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,3199
|21,4268
|% 0,41
|
|Frank
|19,1161
|19,2313
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,04
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,47
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.796
|6.856
|0,00
|
|Yarım
|3.312
|3.351
|1,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,81
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14HURGZ
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 294, 439 adet işlem
-
11:13SELVA
Yüzde 6.33 oranında artışla 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 118, 596 adet işlem
-
11:12ADESE
Yüzde 6.09 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 182, 186 adet işlem
-
11:11TURSG
Yüzde 9.40 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 052, 837 adet işlem
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, SISE, ISCTR