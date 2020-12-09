***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 10:59
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.97 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,01-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892251
BIST
12:171.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:177,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:179,4970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:17468,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,87
|Açılış
|: 468,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:15
|AKFGY
|4,73
|20.575.109
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.715.599
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.161.262
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.212.141
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,78
|19.007.653
|% -5,93
|
|BSOKE
|2,64
|242.741.152
|% -5,04
|
|EREGL
|13,44
|1.025.966.982
|% -0,07
|
|SISE
|7,09
|965.721.801
|% -0,56
|
|PETKM
|4,88
|895.271.034
|% -0,20
|
|SELEC
|18,17
|739.125.468
|% 0,06
|
|KRDMD
|5,17
|661.112.985
|% -1,15
|
|PETKM
|4,88
|895.271.034
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,08
|283.908.211
|% 1,46
|
|SISE
|7,09
|965.721.801
|% -0,56
|
|KRDMD
|5,17
|661.112.985
|% -1,15
|
|ODAS
|3,61
|409.851.714
|% 1,69
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8268
|7,8296
|% 0,13
|
|Euro
|9,4918
|9,4972
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4734
|10,5259
|% 0,61
|
|Frank
|8,7773
|8,8302
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0801
|2,0905
|% 0,11
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-9,26
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|-11,06
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,35
|
|Çeyrek
|749
|767
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,39
|49,39
|0,55
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:27BERA
Yüzde 5.72 oranında artışla 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 112 adet işlem
-
12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, TTKOM
-
12:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, ARCLK, EKGYO
-
12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 51 artarak (% 0.54 ) 1, 214
-
12:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, PEGYO, BOSSA, KRVGD, OSMEN, AKFGY