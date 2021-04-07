***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 10:59
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.202malar
Şirketimizin 06.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,05 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,78 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924128
BIST
17:381.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:388,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:389,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:38461,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,18
|Açılış
|: 461,49
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,52
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:38
|PAMEL
|40,26
|12.660.570
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.175.166
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.118.683
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|4.075.617
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.384.026
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,51
|40.357.705
|% -9,69
|
|BJKAS
|10,17
|786.588.716
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|655.756.292
|% -0,73
|
|SISE
|7,44
|580.064.328
|% 0,68
|
|THYAO
|12,55
|570.805.180
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,33
|570.160.484
|% 2,46
|
|DOHOL
|3,33
|570.160.484
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|298.477.506
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|240.692.720
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|655.756.292
|% -0,73
|
|TSKB
|1,42
|131.512.570
|% 0,71
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1580
|% 0,14
|
|Euro
|9,7097
|9,7199
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,1787
|11,2347
|% 0,15
|
|Frank
|8,7738
|8,8266
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1667
|2,1776
|% 0,02
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:52IDGYO
Yüzde 9.67 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 769 adet işlem
-
17:51XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 13, 978.00 milyon TL de
-
17:51GLRYH
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 502, 491 adet işlem
-
17:48PETUN
Yüzde 6.03 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 386, 526 adet işlem
-
17:47MPARK
Yüzde 4.58 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 767, 317 adet işlem