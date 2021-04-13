***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 10:35
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,05 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,74 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927156
BIST
12:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 23,88
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.403
En Düşük
1.381
12:058,0583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0474
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0454
12:059,6443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0528
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6388
12:05453,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,64
|Açılış
|: 453,24
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
452,11
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DITAS
|14,66
|2.964.164
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|20.668.471
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|634.076.010
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.532.958
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.061.735
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|67.842.526
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|72.567.828
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.271.663
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|16.580.871
|% -9,98
|
|GARAN
|6,94
|736.704.032
|% 3,58
|
|SASA
|46,54
|634.076.010
|% 9,97
|
|EREGL
|16,96
|493.155.025
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,35
|343.066.708
|% -0,27
|
|DOHOL
|3,17
|261.055.334
|% 2,26
|
|GARAN
|6,94
|736.704.032
|% 3,58
|
|TSKB
|1,33
|111.733.682
|% 3,10
|
|DOHOL
|3,17
|261.055.334
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,15
|170.003.487
|% 3,37
|
|EKGYO
|1,86
|127.302.936
|% 3,91
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0518
|8,0583
|% -0,58
|
|Euro
|9,6364
|9,6443
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,1045
|11,1602
|% -0,08
|
|Frank
|8,7521
|8,8049
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1470
|2,1577
|% -0,38
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,15
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|-28,00
|
|Tam
|2.987
|3.062
|-31,25
|
|Yarım
|1.444
|1.481
|-15,11
|
|Çeyrek
|724
|741
|-7,56
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|1,00
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KCHOL, KRDMD
-
12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, GARAN
-
12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 97 artarak (% 1.59 ) 1, 210
-
12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SASA, TRGYO, DITAS, MTRKS
-
12:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, ORMA, SAYAS, FRIGO, UTPYA, ANELE, BJKAS, TKURU, ETYAT